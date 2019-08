La Juve inizierà il campionato a Parma. Chi giocherà come terzino destro dovrà fare molta attenzione a Gervinho

Quello di Parma sarà un test molto interessante per la nuova Juve di Sarri. Oltre alla eccellente fase difensiva di D’Aversa che testerà l’attacco dei bianconeri, la formazione emiliana attacca quasi unicamente in ripartenza, in spazi larghissimi, cercando di sfruttare le qualità dei propri velocisti. Gervinho su tutti.

L’ex Roma è letale in campo aperto, in particolare nella zona sinistra del campo. La Juve dovrà cercare di non subire su quel lato. Oggi né De Sciglio né Danilo danno troppe certezze, l’intera linea difensiva dovrà coprire il terzino destro nel migliore dei modi.