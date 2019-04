Juve, Marchisio su Instagram: «Sogno da ricostruire» – FOTO

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha pubblicato un post su Instagram per incoraggiare i bianconeri a rialzarsi – FOTO

La sconfitta della Juventus in Champions e la conseguente eliminazione dalla competizione sono state un duro colpo al cuore anche per i tanti ex calciatori bianconeri. Tra questi anche Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, ha infatti pubblicato ieri sera un post su Instagram per incoraggiare la squadra di Allegri a rialzarsi il prima possibile.

Ecco le sue parole: «Quando un sogno va in frantumi devi avere la forza di raccoglierne ogni pezzo e di ricostruirlo. Questo devono fare le grandi squadre. Questa è la Juventus, fidatevi di chi la conosce bene!».