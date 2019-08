Juve, Marchisio: «Marotta e Conte all’Inter? Un campanello d’allarme»

L’ex calciatore della Juve, Claudio Marchisio, ha commentato l’arrivo di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter

Nel corso di un’intervista di Sky Sport, l’ex calciatore della Juve, Claudio Marchisio, ha parlato della prossima stagione e ha commentato l’arrivo di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter.

Ecco le sue parole: «La Juve? Resta sempre la squadra favorita per l’anno prossimo. Sarri ha dimostrato di fare bene e si appresta ora ad un nuovo mondo. I giocatori dovranno conoscerlo. Marotta e Conte all’Inter? Un’iniezione di fiducia per l’Inter. È un campanello per la Juve. Bonucci e Buffon che tornano alla Juve? Io ho già preso la mia decisione. Era arrivato il momento di interrompere lì il rapporto».