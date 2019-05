Matuidi alla Juve ha quasi sempre giocato come esterno sinistro in fase difensiva. Raramente lo si è visto in mezzo.

In questi due anni, Allegri molto raramente ha schierato Matuidi come mediano in fase di non possesso.

Molto più spesso, nel solito 442 con cui la Juventus si difende di posizione, Matuidi ha agito da esterno sinistro. Probabilmente, Allegri riteneva che l’irruenza del’ex PSG fosse poco adatta nei 2 di centrocampo, per paura di creare buchi in mezzo.