Juve Napoli: Ancelotti soffre al centro i movimenti di Khedira

Khedira ha fatto la differenza in Juve Napoli. I partenopei hanno patito molto i movimenti tra le linee del tedesco

Nonostante nel pre partita Davide Ancelotti avesse detto che la priorità del Napoli fosse quella di fare densità in mezzo, i partenopei hanno molto patito la protezione del centro. La Juve ha ben attaccato sia con rapide verticalizzazioni che con un palleggio prolungato che ha messo in crisi la mediana Allan-Zielinski.

Khedira in particolare ha fatto la differenza: oltre agli inserimenti nell’ultimo terzo di campo, i bianconeri lo hanno ben trovato tra le linee alle spalle della mediana avversaria. E’ successo nell’azione del secondo gol e in molte altre situazioni (come nella slide sopra). Il Napoli ha patito tanto in mezzo.