Juve Napoli: Di Lorenzo e la difesa a 3 di Ancelotti

Come funziona in realtà il 442 di Ancelotti. Il Napoli utilizza spesso la difesa a 3 in fase di possesso, con Di Lorenzo bloccato

Quello del Napoli di Ancelotti è un 442 solo sulla carta. In realtà, sul terreno di gioco, si disegna in una forma diversa, con evidenti asimmetrie. Il terzino sinistra è molto alto (che esso sia Ghoulam e Rui), mentre per ora Di Lorenzo è molto più bloccato.

Tant’è che l’ex Empoli è più un terzo centrale che non un esterno. Lo si vede nella slide sopra. Il Napoli si disegna con una sorta di 325: Koulibaly sul centrosinistra con doppio mediano in mezzo. In avanti, l’ala (Callejon) dà ampiezza a destra, mentre a sinistra la dà il terzino (Mario Rui o Ghoulam).