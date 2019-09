Juve Napoli: la sofferenza bianconera sul lato di Ghoulam

La Juve ha disputato un primo tempo strepitoso contro il Napoli. Ha però un po’ sofferto sul lato di Ghoulam

Sarri sta disegnando la Juve con una difesa a zona pura. Questo sistema tattico si caratterizza per una grande densità in zona palla, con lo scompenso a volte di concedere l’ampiezza sul lato debole. Anche in un superbo primo tempo contro il Napoli, a tratti la Juve ha sofferto i cambi di gioco su Ghoulam.

L’azione che porta al tiro di Allan nasce così. Cambio campo per l’algerino, con Insigne bravo a inserirsi nello spazio tra De Sciglio e Bonucci. SI vede nella slide sopra.