Juve Napoli, Lubrano: «3-0 a tavolino? Ecco cosa accadrà al risultato»

L’avvocato Lubrano ha fatto chiarezza sulla situazione Juve Napoli e il possibile 3-0 a tavolino per i bianconeri

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il legale Enrico Lubrano. Queste le sue parole dopo il deferimento di Aurelio De Laurentiis.

DEFERIMENTO DE LAURENTIIS – «Intervengo a titolo meramente personale, quindi non conosco le carte del giudizio, ma conosco il contenuto per quello che è emerso sul sito della Figc. Parliamo di un procedimento disciplinare che potrebbe concludersi con potenziali sanzioni ma non è un procedimento tecnico che riguarda l’omologazione del risultato».

JUVE NAPOLI – «Il risultato di Juve-Napoli non sarà rimesso in discussione. Potrebbero esser irrogate sanzioni di squalifica, sanzioni di tipo pecuniario o anche legate anche a penalizzazioni. Possiamo riflettere sulla responsabilità dei soggetti deferiti: dobbiamo capire se ci fosse l’autorizzazione in bolla da parte della Asl. Da lì è realistico pensare che ci sia un proscioglimento su tutti i fronti. Se questa autorizzazione non ci fosse stata, allora ci saranno responsabilità da accertare».