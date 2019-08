Juve Napoli, Sarri verso la panchina? Le ultime

Maurizio Sarri vuole essere in panchina contro il Napoli, ma serve l’ok dei medici dopo gli ultimi esami

Dipendesse solo da lui, Maurizio Sarri si sistemerebbe già sulla panchina di sinistra dell’Allianz Stadium, quella riservata alla squadra di casa perchè sabato in casa Juve andrà in scena la “sua” partita contro il “suo” Napoli.

La polmonite ha impedito al tecnico campano di sedersi sulla panchina bianconera a Parma e, in teoria, dovrebbe fare lo stesso sabato perché così hanno stabilito i dottori la scorsa settimana dopo ulteriori accertamenti. Il finale della storia sia già scritto, però, non è così scontato, perché il tecnico è testardo come un mulo ed è convinto di riuscire a far cambiare idea ai medici. Sarri sta meglio ma la decisione finale verrà presa solo domani dopo gli ultimi decisivi esami.