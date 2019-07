Juve-Napoli, scontro totale per Icardi: i dettagli

Icardi è oggetto di contesa tra Juve e Napoli: De Laurentiis offre 60 milioni mentre i bianconeri aspettano prima le uscite

Da una parte la Juve che continua a corteggiare Icardi e consorte. Dall’altra il Napoli che mai come quest’anno è pronta a soddisfare le richieste dell’allenatore e mettere sul piatto 60 milioni per l’argentino.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, prima il Napoli dovrà provare a incassare un centinaio di milioni con cui definire l’arrivo sia di James che dello stesso Icardi. È questa la condizione necessaria e Giuntoli sta lavorando intensamente per piazzare i giocatori in esubero: Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui che non rientrano nei piani tecnici. Idem dicasi per Madama che dovrà sistemare Higuain e Mandzukic per far posto allo spasimante Icardi.