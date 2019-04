Nedved ha parlato dell’ottavo scudetto bianconero consecutivo. Ha poi commentato l’esordio dei giovani

Ai microfoni di Sky, Pavel Nedved ha parlato della sfida di Ferrara contro la SPAL. Ai bianconeri basta un solo punto per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo. Nedved ha quindi parlato dell’irripetibilità di quest’impresa, schernendo anche le rivali : «Otto anni fa non avrei mai pensato a un percorso del genere, è una cosa molto rara che difficilmente si potrà ripetere. Soprattutto in Italia».

Nedved ha poi commentato l’esordio dei giovani, Kastanos e Gozzi: «Sono passati dagli esordienti alla prima squadra e voglio fare i complimenti agli allenatori che hanno permesso a questi calciatori di giocare in prima squadra».