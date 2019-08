Il terzino Juan Miranda lascia il Barcellona ma a titolo temporaneo. Il giocatore firmerà con lo Schalke 04 per due anni

Niente Serie A e niente Juventus per Juan Miranda? Il terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Barcellona è stato trattato dal club bianconero, che aveva presentato una proposta per ingaggiarlo a titolo definitivo ma secondo la Bild il futuro del giovane laterale sarà in Germania.

Lo Schalke 04 avrebbe raggiunto l’accordo con il Barcellona per la cessione di Miranda con la formula in prestito biennale senza opzioni di acquisto. Le parole del direttore sportivo dello Schalke Jochen Schneider sono evidenti: «Per noi è un vero affare».