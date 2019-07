Juve, nuove scarpe per Cristiano Ronaldo: «New Mercs» – FOTO

Nuove scarpe per Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. L’annuncio del giocatore sui suoi profili social

Cristiano Ronaldo si prepara a iniziare la nuova stagione e lo farà con un nuovo paio di scarpe ai piedi, naturalmente griffate, come sempre, Nike.

Il giocatore della Juve ha postato una foto sui suoi account social in cui è ritratto con le nuove scarpe in mano, acquistabili da domani sullo shop della Nike. La nuova stagione sta per iniziare. Piedi bollenti per CR7.