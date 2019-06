Le parole del padre di Moise Kean sul futuro e sul passato dell’attaccante di proprietà della Juventus. Le ultime

Moise Kean all’Inter? Il papà del giovane attaccante della Juve ha parlato a PassioneInter, svelando la simpatia del calciatore nei confronti dei nerazzurri: «A casa quasi tutti i suoi fratelli tifano Milan. Io ed uno dei suoi fratelli siamo invece juventini. E lui resisteva: ‘No, io tifo Inter!’.».

Tifa Inter grazie a Oba Oba Martins, dice il padre, che aggiunge: «L’ha scelta da piccolo, crescendo come un vero tifoso nerazzurro, sicuramente lui vorrebbe andarci. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà».