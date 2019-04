Juve, Paratici: «Marotta? Mi ispiro a lui. Stasera orgoglio»

Paratici parla prima del match tra Inter e Juventus. Il dirigente ha commentato l’addio di Marotta

E’ ormai iniziato il derby d’Italia con un’accoglienza decisamente calorosa da parte dei tifosi dell’Inter. Prima del kick-off Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN. Il dirigente juventino ha parlato della partita e di Marotta.

Ecco le sue parole: «Siamo per antonomasia una squadra seria, che gioca tutte le gare con grande motivazione e orgoglio, questa la faremo come le altre. Marotta? Logicamente lui lavora per una altro club e giustamente ognuno fa i propri interessi. È stata una persona per me importantissima, se sono arrivato a fare il dirigente a un certo livello credo che grandi meriti li abbia lui. Abbiamo condiviso tanti anni, momenti bellissimi, grandi vittorie, posso solo rivederlo con piacere»