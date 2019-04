La Juve passa se… Dopo il pareggio alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, i bianconeri possono vincere o pareggiare 0-0

Apre Cristiano Ronaldo risponde Neres. Tra Ajax e Juve finisce 1-1 ed è un risultato positivo per i bianconeri in vista del ritorno, fissato per martedì 16 aprile alle 21 all’Allianz Stadium. Per accedere alla semifinale di Champions e affrontare o Tottenham o Manchester City, Chiellini e compagni dovranno o vincere o pareggiare 0-0, in virtù del gol segnato in trasferta.

In caso di pareggio per 1-1 seguiranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Attenzione però, dopo l’1-1 il segno X favorirà gli olandesi. Se la partita dovesse terminare 2-2, 3-3 e così via a passare saranno infatti i biancorossi. Massima concentrazione e attenzione, al ritorno si deciderà tutto.