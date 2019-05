Dagli studi di Sky, Andrea Pirlo incorona Maurizio Pochettino come prossimo allenatore della Juve: «Lo vedrei bene per il dopo Allegri»

Andrea Pirlo, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di un eventuale arrivo di Mauricio Pochettino in bianconero.

«Ha un’identità da Juve, è un allenatore moderno che è stato parecchio nel campionato inglese. Moderno non vuol dire solo costruzione del gioco, ma tutto. Viene dal calcio spagnolo, è un insieme di cose». Ha detto l’ex centrocampista del Milan.