Juve, più di 1000 gol a disposizione: Inter e Napoli inseguono

I bianconeri uniscono la potenza in area alla qualità dei rifornimenti Lukaku e Sanchez già si conoscono Lozano amplia le scelte di Ancelotti

Il campionato si vince subendo meno gol, vero. Si può vincere, però, anche con il miglior attacco. La Juve, in questo senso ma non solo, parte avvantaggiata nella griglia scudetto viste le bocche di fuoco a disposizione. . Un reparto extra large, da 1211 reti. Ronaldo basta per tre: trascinatore, centravanti, risolutore. Ed è il giocatore che più ha tirato nello scorso torneo: 177 volte. Senza contare Higuain, Dybala e Mandzukic (mercato permettendo).

E le altre? Il Napoli non è rimasto a guardare e ai tre tenori lì davanti ha aggiunto un messicano pronto a stupire la Serie A e che amplierà le scelte offensive di Ancelotti. Idem dicasi per l’Inter che dopo l’epurazione estiva ha rifondato l’attacco su due che si conoscono già e non vedono l’ora di affinare la loro intesa: Lukaku-Sanchez.