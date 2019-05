Juve, Pjanic è un dilemma tattico per la prossima stagione

La scelta di Allegri di utilizzare Pjanic come vertice basso ha convinto solo in parte. Il bosniaco può fare meglio in assistenza.

Dopo averlo provato come mezz’ala nel 352, in questi anni Allegri si è reinventato Pjanic davanti alla difesa. Prima nel centrocampo a 2, poi davanti come vertice basso nella mediana 3.

Il bosniaco è senza dubbio cresciuto molto difensivamente, prendendosi grande centralità nel gioco. Tuttavia, rispetto alla mezz’ala di possesso che a Roma andava in doppia cifra sia in gol che assist, Pjanic non è più messo nelle condizioni di incidere in avanti. Tira poco e fa meno assist. La Juve può sfruttarlo meglio.