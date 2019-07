Juve, prime prove di Sarri-ball alla Continassa. E i tifosi fanno il mercato al J Medical: il racconte della prima giornata della nuova era

E così iniziò l’era Sarri, in un caldo giorno di luglio, tra scetticismo e curiosità. Il tecnico toscano ha condotto ieri il primo allenamento della stagione bianconera insieme al suo staff (confermata l’assenza di Barzagli) con la maggior parte di quei giocatori che tra ieri e ieri l’altro hanno svolto le visite di idoneità al J Medical. Nei frammenti video rubacchiati dalla seduta la suggestiva sensazione di un frizzante gioco a due tocchi che sa tanto di Sarri-ball. Ma servirà del tempo.

Si parlava di visite mediche: il cuore dei tifosi della Juve si è ufficialmente schierato dalla parte di Gonzalo Higuain, osannato nel giorno del suo ritorno in bianconero. «Gonzalo resta con noi», urla il popolo bianconero e il Pipita ringrazia di cuore. La linea della società però non cambia e oltre alla Roma anche il West Ham avrebbe bussato alla porta di Paratici per l’argentino. Meno enfatica ma uguale nella sostanza la richiesta dei fan su Cancelo, anche il portoghese è dichiaratamente sul mercato. Il tutto nell’attesa di De Ligt, il verto tormentone dell’estate bianconera.