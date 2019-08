Juve, quale è il difetto della squadra di Sarri in questa estate

La Juve di Sarri sta crescendo, ma ha ancora un problema in particolare. Scopriamo di che si tratta

Finora i bianconeri stanno facendo bene nei primi due terzi del campo, deludendo però nella fase di rifinitura dell’azione. Soprattutto contro i blocchi bassi e le squadre che proteggono bene la propria trequarti.

Il grafico di 11tegen dà numeri interessanti contro l’Atletico Madrid. Nonostante 22 tiri e il dominio del campo, la Juventus ha confezionato appena 0.75 gol attesi totali (e solo 0.26 in campo aperto, ossia non su piazzato). L’Atletico 0.89 gol atteso, nonostante appena 10 tiri (12 in meno). Insomma, i colchoneros hanno tirato meno me sono stati molto più pericolosi, il contrario della Juve. I bianconeri devono quindi cercare di costruire occasioni più pulite, concretizzando meglio la mole di gioco.