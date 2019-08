Juve, quale può essere l’evoluzione tattica di Rabiot

Rabiot alla Juve può arricchire il proprio stile di gioco, anche qualche metro più in avanti. Analisi tattica

Al PSG, Rabiot era un profilo piuttosto conservativo nella gestione del possesso, che non si concedeva molte sortite in avanti nonostante lo stradominio della sua squadra. Non a caso, aveva numeri piuttosto bassi in tiri, gol e assistenze.

Tuttavia, il giocatore francese dispone di un ottimo cambio di passo, ha buone doti in velocità e possiede un tiro interessante (basti pensare al palo contro l’Atletico Madrid). Non è irrealistico pensare che Rabiot alla possa evolversi nell’incisività negli ultimi metri. D’altronde, lo stesso Khedira solo a Torino è diventato produttivo in zona gol, dopo una carriera da mediano bloccato.