Juve, quali giocatori si esalterebbero con Guardiola

Guardiola fa fare rivoluzioni alle sue squadre. Tuttavia, la Juve ha giocatori non in antitesi con la filosofia dell’allenatore ex Barcellona

Pep Guardiola è famoso per far spendere tanti soldi alle società. Tuttavia, se si esamina la rosa attuale della Juve, molti giocatori sembra compatibile con le idee dell’allenatore catalano.

I terzini creativi si esaltano con Guardiola, Cancelo quindi ne beneficerebbe. Sarebbe inoltre curioso vedere Pjanic e Dybala: entrambi potrebbero avanzare il raggio d’azione. Il bosniaco inciderebbe di più in rifinitura, l’argentino in finalizzazione. Pochi dubbi sui centrali difensivi (Bonucci e Chiellini), qualcuno in più su Matuidi, troppo modesto tecnicamente.