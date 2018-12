Juve-Roma, Allegri si affidai ai grandi ex giallorossi

Szczesny, Benatia e Pjanic sono gli ex giallorossi che questa sera prenderanno le difese della Juventus nel match contro la Roma

Allegri è pronto ad un nuovo impegno in campionato, l’ultimo prima delle feste. Nonostante le difficoltà dei giallorossi, Juve-Roma è sicuramente uno scontro diretto a tutti gli effetti, specie per i grandi ex della serata.

Il tecnico bianconero è pronto ad affidarsi a Szczesny e Benatia, assenti nelle ultime uscite e chiamati a dire la loro questa sera all’Allianz Stadium. Oltre a loro, ci sarà l’imprescindibile Pjanic, diventato pedina fondamentale del centrocampo bianconero dopo la sua esperienza con la maglia della Roma. Il divorzio con la tifoseria giallorossa non è stato certamente dei più felici, ma è una storia che ormai fa parte di un lontano passato.

L’anno scorso il portiere fu decisivo su Schick con una parata prodigiosa, chissà che quest’anno non sia un altro ex a distinguersi in una partita speciale come questa.