Juve, Ronaldo in finale significa vittoria: ecco il dato incredibile del portoghese

Il portoghese raramente stecca una finale: la Juve può stare tranquilla in vista del match di mercoledì contro il Milan

Mercoledì pomeriggio (ore 18.30 italiane) Juve e Milan si sfideranno a Gedda per la finale della Supercoppa italiana. Il match in Arabia Saudita coinciderà con la prima finale giocata da Cristiano Ronaldo in bianconero. Sarà invece la numero 25 della sua scintillante carriera se si considerano le coppe nazionali e quelle internazionali disputate sia con le squadre di club – Manchester United e Real Madrid – sia con il Portogallo. Emerge un dato incredibile dalle finali giocate dal portoghese, ossia la percentuale di successi: 71 per cento, che si traduce in 17 successi su 24. L’ultima sconfitta del fuoriclasse portoghese risale al 2014, alla Supercoppa di Spagna persa contro l’Atlético.