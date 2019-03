Juve, Ronaldo si cura a Barcellona? Scaramanzia Champions

Juve, Ronaldo avrebbe raggiunto a Barcellona il suo mentore per un recupero lampo: fece così anche per la Champions 2014

Le condizioni di Cristiano Ronaldo tengono col fiato sospeso tutto il mondo bianconero. Il portoghese le starebbe tentando tutte pur di tornare in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions, ad Amsterdam, contro l’Ajax.

Ronaldo avrebbe fatto una capatina a Barcellona. Infatti lì si trova il suo guru, Juan Sandà, che lo ha seguito nei precedenti infortuni: nel 2014 fu protagonista di un ritorno lampo, e riuscì a giocare le semifinali col Bayern, per poi vincere la prima delle tre Champions con Zidane in panca. Ma il suo medico di fiducia lo ha seguito anche ad Euro 2016 e ai Mondiali 2018. Ritorno in vista per CR7?