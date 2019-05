Juve, si allontana il “double” Ronaldo: scudetto sì, classifica marcatori difficile

Juve, Ronaldo scivola a quattro gol da Quagliarella: dopo lo scudetto, difficile centrare anche la classifica marcatori

Nulla è impossibile, soprattutto se ti chiami Cristiano Ronaldo. Ma la mesta trasferta di ieri sera a Roma ha maledettamente complicato i piani del fuoriclasse portoghese. Nulla a che vedere con uno scudetto vinto dalla sua Juve con chilometrico anticipo, s’intende. Ma con un traguardo personale cui CR7 – come sempre, come tutto – tiene molto.

La rete annullata all’Olimpico per pochi centimetri di fuorigioco, infatti, ha allontanato Ronaldo forse definitivamente dalla vetta della classifica marcatori. Un piedistallo che vede saldo un Quagliarella già arrivato a quota 25 centri, contro i 21 del bianconero. E, in mezzo a loro, c’è pure l’atalantino Zapata. Al termine del campionato mancano solamente più 180′, difficile pensare ad un ribaltone. Difficile, certo, ma non impossibile.