Juve, Sarri: «Dobbiamo aggredire le partite»

Juve, Sarri si gode i tre punti ma non è pienamente soddisfatto: «Dobbiamo aggredire le partite, l’avremmo dovuta chiudere»

Vittoria con brivido finale quella della Juve di Maurizio Sarri in casa contro il Bologna. La traversa e un super Gigi Buffon hanno salvato la Vecchia Signora dal pari, permettendole così di restare saldamente in testa.

Il tecnico bianconero non può essere pienamente soddisfatto: «Non bisogna gestire le partite, i risultati, perché poi nei minuti finali succedono queste cose qui. Le partite vanno messe in sicurezza. Se abbiamo una responsabilità è quella di non aver chiuso la partita».