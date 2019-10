Juve, Sarri chiarisce la situazione degli infortunati: «Douglas Costa si sta allenando ancora a parte, non c’è stato il rientro»

Momento non favorevolissimo in casa Juve per quanto riguarda la situazione infortunati. In conferenza stampa pre Bologna, l’allenatore Maurizio Sarri ha chiarito le situazioni dei calciatori attualmente ai box.

«Douglas Costa si sta allenando a parte, non c’è stato al momento il rientro. Mercoledì è rientrato Danilo e ieri Ramsey. Su Douglas e De Sciglio mi arrivano notizie confortanti dal nostro staff medico», le parole del tecnico.