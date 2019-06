Juve, Sarri e le sue parole su Bernardeschi

Federico Bernardeschi può compiere un salto di qualità nella Juve di Sarri. L’allenatore si è già espresso su di lui

Nella sua prima conferenza da allenatore della Juve, Sarri ha parlato di molti giocatori, tra cui Bernardeschi. Ha detto di apprezzare molto le sue qualità, ma che per compiere un nuovo salto di qualità deve specializzarsi di più e fare meno ruoli.

In effetti, nel corso della sua ultima stagione la disposizione tattica di Bernardeschi era stata caratterizzata dalla discontinuità. Aveva giocato in tutte le posizioni possibili. Vedremo come Sarri lo impiegherà, se come mezzala, trequartista o come attaccante destro nel 433.