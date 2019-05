La Juventus sulle tracce di Hysaj. Sarri potrebbe chiedere il suo acquisto: il giocatore è uno dei suoi fedelissimi

La Juventus potrebbe bussare alle porte del Napoli per Elseid Hysaj. Il terzino albanese è in uscita dal Napoli. Su di lui c’è l’Inter ma attenzione anche alla Juventus che potrebbe fiondarsi sul terzino in caso di arrivo di Sarri sulla panchina bianconera.

Secondo Il Corriere dello Sport, Hysaj è uno dei fedelissimi del tecnico toscano e potrebbe chiederne l’acquisto. Il laterale albanese, abile a giocare a destra e a sinistra, con Sarri anche all’Empoli, potrebbe essere uno dei nuovi colpi per la Juve.