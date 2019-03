Juve, Scolari elogia Cristiano Ronaldo: «Il miglior colpo che i bianconeri potessero fare. Contro l’Atletico ha fatto la storia»

Felipe Scolari parla a cuore aperto del suo pupillo, Cristiano Ronaldo. L’allenatore brasiliano ha contribuito alla crescita di CR7, ma anche il campione bianconero ha insegnato qualcosa a lui: «Cristiano sarà triste, questo infortunio causerà un po’ di difficoltà alla Juve, ma un muscolo non lo fermerà di certo. Lui ha insegnato a me e a tutto al mondo l’importanza della dedizione: niente cade del cielo, se si vuole ciò che si desidera bisogna combattere».

Scolari fece esordire Ronaldo in nazionale portoghese nel 2003, a 18 anni: «Era il momento giusto per iniziare a inserire un giocatore “speciale” in un gruppo di compagni molto più grandi ed esperti. Aveva potenziale, determinazione, qualità che iniziavano a comparire, ma era impossibile pensare che sarebbe arrivato così in alto. Se ce l’ha fatta, è perché lo ha meritato. Gli ho dato consigli, da allenatore ma anche da persona più matura. Quasi un padre che insegna qualcosa della vita al figlio».

Scolari pensa che la Juve abbia fatto la mossa giusta: «Da un certo momento in poi si è dedicato al fisico in una maniera mai vista in nessun altro. È il colpo più grande che poteva fare la Juve… Cristiano è sempre mosso dalla sfida: ogni anno ne cerca una nuova. Ogni anno deve raggiungere qualcosa di più grande. Contro l’Atletico è stato uno spettacolo vedere quanta gioia abbia dato ai suoi compagni e anche a se stesso. Questa tripletta ha fatto la storia della Juve, ma conta molto anche per lui».