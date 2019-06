La Juve ha problemi in rifinitura, con pochi giocatori che incidono. Uno di questi è Douglas Costa

Come abbiamo scritto, la Juve nell’ultima stagione ha avuto grossi problemi in fase di rifinitura. Non a caso, e i numeri lo confermano, pochi giocatori hanno numeri elevati negli Expected Assist (assist attesi).

Se si guarda il totale, la Juventus ha appena 2 giocatori (Pjanic e Dybala, che tra l’altro battono i piazzati) sopra i 5 assist attesi nell’ultimo campionato. Se si guardano invece gli assist attesi ogni 90′, la cifra è ancora più bassa: solo Douglas Costa ha numeri elevati, con 0.30. Bisogna migliorare la rifinitura.