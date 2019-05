La Juventus sta per acquistare Merih Demiral, difensore turco del Sassuolo classe ’98, con una opzione di riacquisto

La Juventus ha valutato attentamente la crescita di Merih Demiral, difensore classe ’98 arrivato al Sassuolo in gennaio. Il centrale ha giocato 13 gare consecutive da titolare con De Zerbi, è un talento dal sicuro avvenire che sembra già essere pronto per il grande salto.

Secondo Sky Sport, la Juve vanta un opzione di acquisto da 15 milioni di euro e avrebbe deciso di esercitarla. Mancano gli ultimi dettagli mia si va in questa direzione. Ecco spiegati gli incontri tra Paratici e il procuratore Franck Trimboli della Base Soccer in quel di Palazzo Parigi. La Juve pesca dal Sassuolo: in arrivo Merih Demiral.