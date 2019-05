Juve su Van de Beek: «Il suo nome circola alla Continassa». Il centrocampista dell’Ajax finisce sul taccuino di Paratici

C’è anche Donny van de Beek tra i nomi che circolano alla Continassa. Come spiega Tuttosport il centrocampista dell’Ajax, in gol proprio contro i bianconeri nell’ultima apparizione della squadra di Allegri in Champions, è entrato nel mirino della Juventus.

Parallelamente i bianconeri continuano a coltivare il sogno Matthijs de Ligt, il cui passaggio al Barcellona sembra poter essere minato da qualche frizione tra il club blaugrana e Mino Raiola.