Juve, tocca a Rabiot: il piano di Sarri per rilanciare il francese

Juve, nel prossimo blocco di partita Rabiot troverà più spazio: è il piano di Sarri per recuperare la migliore condizione del francese

Adrien Rabiot non sta brillando in questi suoi primi mesi alla Juve. Maurizio Sarri, tuttavia, crede ancora molto nelle potenzialità del giocatore arrivato a parametro zero dopo la separazione con il Psg.

TuttoSport sottolinea che, l’allenatore, ha intenzione di recuperarlo sfruttandolo al massimo nel prossimo blocco di impegni della squadra bianconera. In tal modo, spera il tecnico, il francese potrà ritrovare condizione fisica e mentale.