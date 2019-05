Cristiano Ronaldo svetta e acciuffa il pareggio: Bremer lo lascia fare. Debutto da manuale prima dell’errore

Non era facile, questa sera, per Gleison Bremer. Il giovane difensore brasiliano che prima di questa sera aveva accumulato una manciata di minuti sul campo della Serie A. E si ritrova in campo in una partità di questa portata: nel derby della Mole contro la Juventus capolista. Ed è andato tutto bene. Ha retto l’urto del big match ed è riuscito ad arginare quel gigante che, destino della sorte, è toccato proprio a lui tenere a bada: Cristiano Ronaldo.

E poi? Per citare grandi produzioni cinematografiche, l’ineluttabile. Spinazzola dalla sinistra serve un Cristiano Ronaldo che, come abbiamo già visto centinaia di volte, svetta imperioso e insacca il gol del pareggio. La responsabilità è sua: di aver lasciato da solo l’asso portoghese, a saltare indisturbato nell’area di rigore che, fino a quel momento, aveva difeso con eleganza, sorprendendo tutti. Ma poi, l’ineluttabile: Cristiano Ronaldo.