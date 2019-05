Le parole di Urbano Cairo prima del derby della Mole tra Juventus e Torino

Il presidente del Torino ,Urbano Cairo, ha presentato il match di questa sera tra i granata e la Juventus. Ai microfoni di Ansa, il numero 1 del Toro ha analizzato la partita e parlato di Mazzarri.

Ecco le sue parole: «Abbiamo una partita molto impegnativa e difficile perché giochiamo in casa di una grande squadra come la Juventus. Dobbiamo giocarla come contro il Milan al 120% delle possibilità. La Juve sarà attrezzatissima come sempre, dobbiamo fare le cose al meglio fare una grande partita. Il mister l’ha preparata sicuramente bene. Alla fine vedremo.»