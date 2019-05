Toro, questo Izzo è a tua immagine e somiglianza: difende e rilancia l’azione, che serata allo Stadium con la Juve

Il Toro esce deluso dall’Allianz Stadium, fortino bianconero da cui torna a casa con un pareggio in saccoccia. E già questo rende discretamente bene l’idea del momento e della partita disputata dai ragazzi di Mazzarri. Che, a ridosso della zona Champions, sono andati ad una manciata di minuti dall’espugnare il terreno di gioco della Juve otto volte campione d’Italia.

Una prestazione su cui c’è la firma del solito N’Koulou e della rivelazione Lukic, ma anche e soprattutto il marchio ormai inconfondibile di Armando Izzo. Che si è calato giorno dopo giorno nel contesto granata e, sempre giorno dopo giorno, ha preso per mano la squadra. Fino a divenirne, con insospettabile facilità, un vero e proprio leader. Per carattere, certo. Ma anche – in termini molto più pratici – in campo. Dove rappresenta una solida colonna della fase difensiva di Mazzarri, ma dove sempre più si è ritrovato a suo agio nel sostenere la manovra e nel trascinare i compagni. Da condottiero, con l’obiettivo Europa nitido all’orizzonte.