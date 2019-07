Juve Tottenham: le difficoltà di Matuidi nel sistema di Sarri

Matuidi ha riscontrato tante difficoltà in Juve Tottenham. Il francese ha sofferto soprattutto con la palla

Juve-Tottenham ha mostrato diverse difficoltà di Matuidi nel sistema di Sarri. I compiti dell’ex PSG erano importanti in fase di non possesso: nella prima costruzione Spurs, andava in pressione sul mediano, mentre quando la Juve si schiacciava dietro faceva l’esterno sinistro nel 442.

Tuttavia le sue difficoltà con la palla sono risultate un handicap per i bianconeri nello sviluppo dell’azione, con tanti errori che hanno causato transizioni pericolose per gli Spurs. Can era la mezzala più bloccata mentre Matuidi più verticale, tuttavia la Juve non è riuscita a trovare l’uomo tra le linee o a sviluppare un gioco interno efficace. Tanti cross dalla trequarti.