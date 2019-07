Juve-Tottenham: le difficoltà di Matuidi nella gestione del possesso

Juve-Tottenham ha palesato parecchie difficoltà di Matuidi nel sistema di Sarri. Troppi errori tecnici con la palla

Ci sono tante incognite sulla funzionalità di Blaise Matuidi nei sistemi tattici della Juve di Sarri. L’allenatore ex Napoli privilegia centrocampisti molto puliti tecnicamente che partecipino alla costruzione e giocano a pochi tocchi. Il francese è chiaramente impacciato in queste situazioni.

Oltre al retropassaggio in occasione del primo gol, pochi minuti prima aveva perso un pallone sanguinoso che aveva provocato una ripartenza pericolosa. Lo si vede nella slide sopra. Certo, la Juve non era disposta bene e il pressing degli Spurs era intenso ed efficiente. Tuttavia, Matuidi non è a proprio agio in queste situazioni.