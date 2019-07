Juve Tottenham: Rabiot e la sua importanza vicino a Pjanic

In Juve Tottenham, Rabiot ha avuto un ottimo impatto sulla gara. Pjanic ha bisogno di un partner tecnico vicino a lui

Nel secondo tempo di Juve-Tottenham, la fluidità della manovra bianconera è vistosamente aumentata. L’ingresso di Rabiot ha inciso parecchio. Il francese ha giocato molto vicino a Pjanic, col bosniaco che ha avuto vicino a sé un centrocampista tecnico con cui associarsi. Ciò ha consentito di migliorare sensibilmente l’uscita del basso e il mantenimento del possesso rispetto al primo tempo con Emre Can.

L’impressione è che per rendere il palleggio efficiente come vuole Sarri sia imprescindibile affiancare a Pjanic un profilo come Rabiot o Bentancur. Can era un po’ a disagio.