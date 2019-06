Juve Under 23, ufficiale: Pecchia è il nuovo allenatore

Nuova avventura a tinte bianconere per Fabio Pecchia. L’allenatore torna in Italia e firma con la Juventus Under 23

Sarà Fabio Pecchia a raccogliere l’eredità di Zironelli sulla panchina della Juventus Under 23. Il club bianconero ha annunciato la nomina del nuovo allenatore della seconda squadra che milita in Serie C, con una nota ufficiale.

«La Juventus Under 23 ha un nuovo allenatore, che si chiama Fabio Pecchia. Si tratta di un ritorno a Torino, per lui, che ha militato nella Juventus nella stagione 1997/98, segnando anche in quella stagione una importante rete contro l’Empoli».