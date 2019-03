La Juve vince lo scudetto se… Tutte le combinazioni possibili

La Juve vince lo scudetto se…ecco tutte le combinazioni possibili che porteranno i bianconeri a festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo

Il campionato italiano è virtualmente chiuso e questa non è una novità. A confermarlo è l’ennesima vittoria della Juventus in campionato, anche contro l’Empoli. In una partita povera di emozioni e di azioni da gol, i bianconeri sono riusciti a portarla a casa grazie ad una rete di Kean nel secondo tempo. Con questa vittoria, aspettando anche il Napoli giochi con la Roma, la Juventus si è portata a a 18 punti di vantaggio. Una lunghezza siderale di vantaggio che può far prendere calcolatrice e calendario di Serie A in mano per capire quando sarà la data nella quale la Juve potrà vincere lo Scudetto.

Se il Napoli dovesse perdere contro i giallorossi, rimarrebbero 18 punti di distacco tra le due squadre. Se fosse così, lo Scudetto potrebbe arrivare a sei giornate dalla fine, ovvero contro la SPAL. Se invece partenopei dovessero perdere tutte le partite da qui alla fine, e viceversa la Juve vincerle tutte, i bianconeri festeggerebbero già domenica prossima, il 6 aprile, ossia nella trasferta di Cagliari. Come peraltro era già successo nel primo scudetto di Conte (anche se si giocava a Trieste e non alla Sardegna Arena, ancora in costruzione).