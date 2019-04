La Juve Women è campione d’Italia per la seconda volta consecutiva!

Con un netto 0-3 ai danni dell’Hellas Verona, la Juve Women si laurea campione d’Italia per il secondo anno consecutivo

Il secondo scudetto consecutivo per la Juventus Women è realtà! La formazione allenata da Rita Guarino ha schiantato con un netto 0-3 l’Hellas Verona e ha conquistato meritatamente il secondo titolo nazionale consecutivo. Inizio di gara col freno a mano dovuto alla pressione che una gara che vale il campionato può fornire. La rete di Ekroth scaccia via tutte le paure: da lì in poi è totale dominio bianconero con Bonansea e Girelli che salgono in cattedra. Proprio quest’ultima firma a inizio ripresa il raddoppio, poco dopo il tris di Aluko.