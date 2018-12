CR7 vuole diventare CR5000

Juventus a quota 4999 gol nella propria storia, contro lo Young Boys in Champions League Cristiano Ronaldo può (e vuole) entrare nella storia agguantando la rete numero 5000

Succede una volta ogni quindici o venti anni, ma quando succede è un traguardo da festeggiare. Domani sera per esempio contro lo Young Boys la Juventus potrebbe mettere a segno la rete numero 5000 in tutte le competizioni giocate nella sua storia: al momento, dopo l’1 a 0 rifilato all’Inter qualche giorno fa, i bianconeri sono fermi a quota 4999. Insomma, da questo momento in poi il primo che segna in casa Juve fa la storia e, quando si parla di storia, impossibile non menzionare Cristiano Ronaldo, intenzionato a prendersi l’ennesimo record della sua carriera da primato per scrivere il proprio nome ufficialmente nell’albo d’oro di ogni epoca bianconera. Gli basterà segnare agli svizzeri, un’impresa non certo impossibile per uno del suo calibro e considerando anche le sue medie attuali.

Solo in tal modo Ronaldo (o chi per lui) potrebbe annotare il suo nominativo di fianco a Carlo Parola, che ha realizzato il gol numero 1000 nel 1948, a Gianni Rossi che ha siglato il numero 2000 nel 1962, a Massimo Briaschi che ha griffato la numero 3000 nel 1984, a Marco Di Vaio che ha realizzato la numero 4000 nel 2003. Nomi probabilmente non sempre passati alla storia per le gesta in maglia bianconera, ma che possono vantarsi di esserci stati al momento del taglio di un traguardo epocale. Che poi, tra le altre cose, vincere con lo Young Boys, a prescindere dai traguardi, sarebbe importante per mettere al sicuro il primo posto nel girone di Champions League ed assicurarsi un ottavo di finale più malleabile.