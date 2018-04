Juventus, con Agnelli i bianconeri ricavi in aumento. Ma il Real è lontano…

Continua la sfida della Juventus al Real Madrid, che si sposta sul fronte dei ricavi: bianconeri in ripresa nell’era Agnelli

Il campo ha espresso il suo verdetto ieri sera nei quarti di finale di Champions League. Troppo Real Madrid per una Juventus che è sembrata non all’altezza delle merengues. Ecco dunque che il confronto passa allora sul tanto famigerato fatturato. Vale a dire gli introiti del club escluse le plusvalenze dei giocatori venduti. Se andiamo a confrontare quello juventino con quello madrileno il confronto è impietoso: più di 200 milioni di differenza tra i ricavi delle due squadre. Eppure l’anno scorso la banda di Allegri ha incassato 110 milioni dall’Uefa contro gli 80 degli avversari. Com’è possibile che esista un divario tanto ampio?

E’ necessario fare un passo indietro di una decina d’anni per capire come sono andate le cose. Nella stagione 2003/2004, lo scarto tra i ricavi delle due squadre era di soli 20 milioni. Poi le cose sono cominciate a cambiare dopo Calciopoli. La retrocessione in Serie B, la risalita e i due settimi posti consecutivi hanno fatto perdere diversi milioni alla Juventus. E’ qui infatti che la forbice è andata ad allargarsi in maniera consistente. Ci sono tuttavia piccoli segnali di ripresa. Con l’avvento dell’era Agnelli i ricavi sono aumentati esponenzialmente, fino al massimo di 405 milioni dell’anno scorso. Non è però sufficiente a colmare il divario con i blancos, ma basta per far sì almeno che resti entro un certo limite.