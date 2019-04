Emre Can non sale sul pullman della Juventus per la rifinitura in vista della partita di stasera contro l’Ajax e lascia il ritiro: per il centrocampista possibile un nuovo infortunio alla caviglia

Il centrocampista della Juventus Emre Can ha lasciato in macchina il ritiro intorno alle 9.10. Dopo ore di preoccupazione, sono arrivate buone notizie per la Juventus, impegnata questa sera nella sfida contro l’Ajax: il centrocampista non è salito sul pullman con la squadra non per un infortunio ma era andato a fare trattamenti prima dell’allenamento di rifinitura. Questa sera, contro l’Ajax, secondo Sport Mediaset, ci sarà.

Juve, Emre Can salta l’Ajax?

Brutte notizie in casa Juventus a poche ore dal match con l’Ajax: il centrocampista bianconero Emre Can non sarebbe salito col resto di compagni sul pullman in vista dell’ultima rifinitura prima della partita e avrebbe lasciato il ritiro, come confermato poco fa da più fonti. Il tedesco, che era stato convocato in vista della gara del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro gli olandesi, si è probabilmente nuovamente infortunato nel corso delle ultime sessioni di allenamento di ieri.

Emre Can era già reduce da un infortunio alla caviglia a pochi giorni dalla sfida di andata tra Ajax e Juventus e non era stato convocato da Massimiliano Allegri per Amsterdam: possibile per lui una ricaduta nonostante il riposo precauzionale.