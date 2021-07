Juventus, Ali Daei incorona Ronaldo: «Un superuomo, i numeri lo dicono»

Ali Daei: «Il limite di Ronaldo è il cielo, è un superuomo». Le dichiarazioni del goleador iraniano sullo juventino

Ali Daei condivide con Cristiano Ronaldo il record di 109 gol in Nazionale. È stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

RONALDO ANCORA ALLA JUVE – «Sta a lui decidere, non me la sento di dargli un consiglio. L’unica cosa che posso fare è augurargli il meglio, ovunque decida di giocare. Per me Ronaldo è uno dei primi tre calciatori della storia. E parliamo del miglior realizzatore, ci sono le statistiche a provalo. Non c’è bisogno che lo dica io».

MESSI E RONALDO – «Io vedo giocare Messi e Ronaldo e li vedo a un livello di calcio che appartiene solo a loro. Sono dei superuomini. Sono i miei attaccanti preferiti nella storia del calcio».

RECORD GOL IN NAZIONALE – «Felice per lui. Se lo è meritato. CR7 può arrivare a 120 gol e oltre. Come dicono in inglese, il cielo è il limite».

