Juventus, Allegri: «Non sono rimasto alla fine perché non c’era bisogno di me»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della partita contro l’Inter ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni:

PESO DELLA VITTORIA – «Stasera non era semplice, era molto importante. Vincere qui è sempre difficile, l’Inter ci ha perso solo due volte. Ieri ho avuto un lapsus dicendo che non aveva ancora perso. Stasera siamo riusciti a vincere una partita difficile, fisica, La squadra ha giocato bene, in pressione davanti, abbiamo concesso poco e niente, però poi abbiamo sbagliato molto, già nel primo tempo abbiamo sbagliato 3-4 soluzioni facili e quando giochi queste partite e hai queste occasioni, non devi sbagliarle. Noi dobbiamo migliorare la precisione, nel secondo tempo abbiamo avuto quattro occasioni clamorose, l’ultimo passaggio, di scelte di passaggio, questo bisogna assolutamente migliorare. Poi ci sono state anche delle buone giocate tecniche, la squadra è rimasta serena e tranquilla, i ragazzi mi hanno regalato una bella sosta. Come sa Barzagli, vincere prima della sosta per stare bene nei giorni successivi».

ULTIMI MINUTI – «In quel momento non c’era bisogno di me, la squadra stava difendendo bene. Prima di farmi buttare fuori o ammonito, dato che sono diffidato, sono andato via».

